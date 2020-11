DAX-40: "Der ganz große Wurf ist das nicht"

Der DAX wird am 1. Juli 2021 stolze 33 Jahre alt - im September des gleichen Jahres wird er sich grundlegend verändern. Die Zahl der Werte steigt von 30 auf 40 und auch bei den Kriterien wird sich einige ändern. Die marktEINBLICKE-Redaktion hat dazu Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) befragt.

Wurden aus dem Wirecard-Skandal die richtigen Lehren gezogen?

Den Wirecard-Skandal können wir nur bedingt in den Reformen wiedererkennen.

Dass der Prüfungsausschuss betont wird, ist der richtige Weg. Allerdings wird das auch bald Gesetz sein, so dass diese Anforderung ein Mindestmaß darstellt. Mehr Governance-Vorgaben, wie wir es auch in den USA bei der NYSE oder NASDAQ sehen, hätten wir ausdrücklich begrüßt.

Den vollständigen Artikel lesen ...