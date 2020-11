Mainz (ots) -Mittwoch, 25. November 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Ina Müller, Sängerin und ModeratorinGewalt gegen Frauen verhindern - Gespräch: L. Kleene, FrauenberatungFitnessraum zu Hause - Tipps von Handwerksprofi Mick WewersWie gut sind die Mobilfunknetze? - Ergebnisse des "Chip"-NetztestsMittwoch, 25. November 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldBöller-Verbot wegen Corona? - Pro und KontraExpedition Deutschland: Ostorfer See - Ein Leben für die FischeDark Couture - Gothic-Kleidung vom SchneiderMittwoch, 25. November 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteDer Traum vom Auswandern - Frank lebt in San FranciscoMittwoch, 25. November 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissRoss Antony in Adventslaune - Der Sänger in der WeihnachtsbäckereiKälteschutz für Promis - Modetrends für den Winter Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4772530