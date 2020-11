Die Ölpreise an den internationalen Börsen ziehen weiter an und erreichen mit 46,50 Dollar je Barrel Brent den höchsten Stand seit Anfang März. Die hiesigen Heizölpreise ziehen nach und markieren ein Vier-Monats-Hoch. Die Nachfrage steigt im Zuge der Teuerung deutlich an, da sich viele Verbraucher offenbar vom Gedanken verabschieden, dass die Ölpreise kurzfristig einen Rücksetzer erfahren. Die positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...