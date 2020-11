SAN FRANCISCO, Nov. 24, 2020, der weltweit führende Anbieter von Veranstaltungen zur Informationssicherheit, kündigt an, dass Pete Cooper, stellvertretender Direktor Cyber Defence, Cabinet Office UK, und Andrew "bunnie" Huang, Gründer der Bunnie Studios, als Hauptreferenten an der Black Hat Europe teilnehmen, die vom 7. bis 10. Dezember virtuell stattfinden wird. Cooper wird die neuesten Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit in der gesamten Regierung erörtern. Huang wird seine Vision des evidenzbasierten Vertrauens in die Hardware vorstellen.

Keynotes der Black Hat Europe 2020:

Hacking Government Cybersecurity



Präsentiert von Pete Cooper, stellvertretender Direktor Cyber Defence, Cabinet Office UK



Mittwoch, 9. Dezember

Im Mittelpunkt dieser Session stehen die Perspektiven von Pete Cooper in Bezug auf die Cybersicherheit in allen Bereichen der Regierung und darüber hinaus sowie die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet. Vom Verständnis und dem Umgang mit Risiken auf Regierungsebene bis hin zur Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie und der Hacker-Community wird in dieser Session untersucht, wie wir unsere Cyber-Herausforderungen erkennen und bewältigen können, um die Risiken für unsere Gesellschaften zu verringern. Da feindliche Akteure versuchen, die COVID-19-Pandemie zu ihrem strategischen Vorteil auszunutzen, wird das Vertrauen in die Sicherheit unseres digitalen Lebens immer wichtiger. Pete Cooper wird über Cybersicherheit in allen Bereichen der Regierung sprechen und seine umfassende Expertise sowohl im militärischen als auch im privaten Sektor und in der Regierung nutzen, um innovatives Denken, Zusammenarbeit und Veränderungen voranzutreiben.



Precursor: Towards Evidence-Based Trust in Hardware



Präsentiert von Andrew "bunnie" Huang, Gründer der Bunnie Studios



Donnerstag, 10. Dezember



Huang wird seine Vision des evidenzbasierten Vertrauens in Hardware im Zusammenhang mit der Precursor-Plattform erläutern. Precursor ist eine FPGA-basierte, offene Hardware-Plattform. Entscheidend ist, dass die Verwendung eines FPGA die Bindung des CPU-Kerns an die Hardware verzögert. So haben Benutzer die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und Patches anzuwenden. Dies verschiebt das Kräfteverhältnis von einer Situation, in der die Benutzer keine andere Wahl haben, als ihrer Hardware zu vertrauen, hin zu einer Situation, in der sich die Benutzer über die Sicherheitseigenschaften der Hardware Gedanken machen können und über Optionen verfügen, sich vor ihrem Bedrohungsmodell zu schützen. Außerdem wird Huang darauf eingehen, wie Precursor die Grenzen des evidenzbasierten Vertrauens auch auf die Input- und Output-Angriffsflächen ausdehnt.

Darüber hinaus bietet die virtuelle Veranstaltung technische Schulungen, mehr als 35 Briefings , die Business Hall, das Black Hat Arsenal sowie Community Programming. Die Registrierung für die Business Hall ist kostenlos, der Briefings-Pass, der Zugang zu allen Briefings ermöglicht, kostet 475 £.

Info über Black Hat



Seit mehr als 20 Jahren bietet Black Hat den Teilnehmern die neuesten Erkenntnisse aus Forschung, Entwicklung und Trends im Bereich Informationssicherheit. Diese hochkarätigen globalen Events und Trainings werden von den Bedürfnissen der Security-Community bestimmt und haben das Ziel, die besten Köpfe der Branche zusammenzubringen. Black Hat inspiriert Fachleute auf allen Ebenen und fördert das Wachstum und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Spitzenforschern und Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors. Briefings und Trainings von Black Hat werden jährlich in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter:? blackhat.com . Black Hat ist eine Veranstaltung von Informa Tech.

Über Informa Tech



Informa Tech ist ein marktführender Anbieter von integrierter Forschung, Medien, Schulungen und Veranstaltungen für die globale Technologiegemeinschaft. Wir sind ein internationales Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern, das in mehr als 20 Märkten tätig ist. Unser Ziel ist es, die Technologie-Community dazu zu inspirieren, eine bessere digitale Welt zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben, und zwar durch Forschungs-, Medien-, Schulungs- und Veranstaltungsmarken, die informieren, ausbilden und verbinden. Mehr als 7.000 Fachleute nehmen unsere Forschung in Anspruch, 225.000 Delegierte nehmen an unseren Veranstaltungen teil, mehr als 18.000 Studenten absolvieren jedes Jahr unsere Ausbildungsprogramme und fast 4 Millionen Menschen besuchen jeden Monat unsere digitalen Communities Weitere Informationen zu Informa Tech .