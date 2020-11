Zur Erinnerung: Im März 2015 erreichten die BMW-Vorzüge mit knapp 93 Euro ihr bisheriges Allzeithoch. Seitdem geht es per saldo mit mehr oder weniger großen Schwankungen bergab. Zwischenzeitlich schoben sich die BMW-Vorzüge zwar noch an die Widerstandszone von 80 Euro heran, aber der Sprung darüber gelang all die Jahre nicht mehr. Jüngst wurde der seit Mai 2018 bestehende Abwärtstrend von der BMW-Vorzugsaktie überschritten. Ist das die Wende nach fünf Jahren Baisse? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...