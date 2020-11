NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die für das dritte Quartal vorgelegten Quartalsberichte lieferten einige Gründe für mehr Optimismus, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern. Der Sektor habe eine widerstandskräftige Entwicklung gezeigt. Hannover Rück zählt Musaddi neben einigen anderen Werten wie etwa Axa zu seinen Top-Picks./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

