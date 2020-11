DAX-40: Deutsches Aktieninstitut will auch bei MDAX und SDAX Anpassungen

Der DAX wird sich im September 2021 grundlegend verändern. Die Zahl der Werte steigt von 30 auf 40 und auch bei den Kriterien wird sich einiges ändern. Das Deutsche Aktieninstitut will es dabei nicht bewenden lassen, sondern auch MDAX und SDAX anpassen.

"Die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen kann nur ein erster Schritt im Rahmen einer allgemeinen Überarbeitung der DAX-Familie sein", unterstreicht Dr. Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. "Der MDAX verliert durch die Erweiterung des DAX stark an Bedeutung. Seine Marktkapitalisierung schrumpft um ein Drittel. Deswegen brauchen wir jetzt in einem zweiten Schritt ein Konzept, bei dem auch MDAX und SDAX überprüft und gegebenenfalls angepasst werden", betont Bortenlänger. "Alternativ könnte man darüber nachdenken, beispielsweise den HDAX in Anlehnung an den FTSE 100 aufzuwerten."

