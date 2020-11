EMX Royalty gehört zu den breit diversifizierten Unternehmen im Bergbau mit Lizenzabkommen, Beteiligungen und Explorationsgebieten. Auch Platinmetalle mit den Partnern Palladium One und Sienna Resources gehören dazu. Der Platinpreis zeigt derzeit Stärke!

Platin ist das Edelmetall der Stunde - gut für EMX

EMX Royalty (3,69 CAD, 2,36 Euro; CA36873J1075) ist breit diversifiziert, geografisch wie auch operational. Dadurch besitzt EMX auch Interessen im Platinmetallsektor. Dies sollte sich auszahlen. Denn in den vergangenen Wochen hat der Platinpreis zu einem Aufholen angesetzt. Über die vergangenen 4 Wochen gerechnet legte die Notiz um gut 9 Prozent zu. Damit ist Platin bei weitem das stärkste Edelmetall zurzeit. Grund ist die anziehende Nachfrage, sowohl aus dem Investment- wie auch aus dem Industriebereich. Das World Platinum Investment Council (WPIC) prognostiziert auch für 2021 ein Defizit am Platinmarkt von 220.000 Unzen. Für 2020 sehen die WPIC-Analysten sogar einen rekordhohen Nachfrageüberhang von 1,2 Mio. Unzen. Der Platinpreis dürfte somit mittelfristig gut unterstützt bleiben.

EMX mit Platinmetall-Aktivitäten in Finnland

Für Unternehmen mit Platinmetallprojekten kann dies nur zuträglich sein. Zu diesem Kreis gehört auch EMX Royalty. Im Norden Finnlands hat EMX das Kuusamo-Multimetall-Projekt an Sienna Resources veroptioniert. Sienna hat zwei Jahre Zeit, um das Projekt ganz zu übernehmen. Dafür wird EMX eine Beteiligung an Sienna (bis zu 2 Mio. Aktien), Meilensteinzahlungen und bei späterer Produktion ein 3-prozentiges Royalty (NSR)-Einkommen erhalten. Nicht weit entfernt in Finnland besitzt EMX zudem eine 2-prozentige Net Smelter-Lizenz (NSR) auf dem Kaukua-Projekt. Dieses wird derzeit von Palladium One Mining vorangetrieben. Palladium One erwartet dort eine mehrere Millionen Unzen umfassende Ressource an Platinmetallen, vor allem Palladium. Eine Mineralienschätzung von September 2019 ergab gut 1,1 Mio. Unzen Palladiumäquivalent, wobei Platin, Gold, Nickel, Kupfer und Blei, die ebenfalls im Kaukua-Projekt vorkommen, in Palladiumäquivalente umgerechnet wurden. Mittlerweile hat Palladium One seine Bohraktivität ausgebaut und in den kommenden Monaten darf eine neue, deutlich höhere Schätzung erwartet werden.

Weitreichende Partnerschaften

In Serbien besitzt EMX ein Lizenzrecht (Royalty) beim riesigen Kupfer-Gold-Projekt Timok. Dieses ...

