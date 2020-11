Der Smart Contract, durch den die erste Phase von Ethereum 2.0 ausgelöst wird, hat genug Unterstützung erhalten. Damit beginnt Ethereums bislang ambitioniertestes Upgrade. Noch wenige Stunden vor Ende der Deadline war unklar, ob die notwendige Unterstützung für Ethereum 2.0 zusammenkommen würde. Am Ende kamen aber doch die für die Änderung notwendigen 540.000 ETH bei dem dafür zuständigen Smart Contract an. Damit ist der Weg frei für die bislang radikalste Änderung der Ethereum-Blockchain. An essential piece of Ethereum's Serenity upgrade, the Beacon Chain's ...

