NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS von 21,50 auf 26,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sensorenhersteller verfüge über bedeutende Möglichkeiten, die Ertragskraft des übernommenen Lichtspezialisten Osram sowie den freien Barmittelfluss zu verbessern, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Möglich wäre dies etwa im Falle eines Ausstiegs aus weniger profitablen Geschäften oder aus Geschäften, die strategisch kaum Gemeinsamkeiten mit den Konzernzielen hätten./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:15 / GMT

