Die Produktionsdaten aus den USA, China und auch der Eurozone zeigen, dass Aufträge eingegangen sind, mehr als erwartet. Besonders die USA-Produktionstätigkeit hat sich im Oktober stärker als erwartet beschleunigt. So zeigt der Einkaufsmanagerindex (PMI) als anerkanntes Konjunkturbarometer, dass besonders in Deutschland das verarbeitende Gewerbe stark an Fahrt zugenommen hat. Beim Kupfer werden Versorgungsunterbrechungen aus Südamerika aufgrund vorübergehender Minenschließungen (wegen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...