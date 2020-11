Bitcoin hat heute erstmals seit Dezember 2017 wieder die Marke von 19.000 US-Dollar überschritten und marschiert mit viel Schwung in Richtung seines Allzeithochs, was noch 3,75 % entfernt ist. Dieses liegt bei 19.891 US-Dollar und wurde am 17.12.2017 erreicht.Der langfristige Chart von Bitcoin zeigt, dass die Kryptowährung eine ausgedehnte Bodenbildung hinter sich hat, auf welche wir in den vergangenen Monaten immer wieder eingegangen sind.Mit Überschreiten der Nackenlinie (untere rote Horizontale) der umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (blaue Untertassen) hat Bitcoin seine Konsolidierung praktisch beendet. Was jetzt noch fehlt, ist das neue Allzeithoch.

