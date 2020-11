FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel Europe hat Varta von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 97 Euro gesenkt. Analyst Florian Pfeilschifter verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Anzeichen für steigenden Konkurrenzdruck aus Asien als ersten Grund für die Abstufung der Aktien um gleich zwei Investmentstufen. Hinzu kämen zuletzt unstimmig gewordene Aussagen zum Ausblick und den Endmärkten. Er rechne nun Störfeuern bei der Preisgebung und sehe materielle Probleme, was die Unternehmensführung betrifft./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 01:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 01:19 / EST

