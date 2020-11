Reputationsrisiken gehören inzwischen zu den zehn größten Geschäftsrisiken in Deutschland. Ob eine kritische Berichterstattung in der Presse oder negative Kommentare in den sozialen Medien - 69% aller Krisen verbreiten sich innerhalb von nur 24 Stunden. Selbst, wenn es sich um eine Falschmeldung handelt, kann der gute Ruf eines Unternehmens so massiv geschädigt werden.

