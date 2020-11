Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger können sich an der WallStreet offenbar auf den nächsten starken Handelstag freuen. Für Aufwind sorgt die Übergabe der Regierungsgeschäfte an das Team von Joe Biden. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Nio, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash und Symrise. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.