HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Salzgitter AG nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 21 Euro angehoben. Analyst Holger Fechner begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen Optimismus für den niedersächsischen Stahl- und Röhrenhersteller mit den zuletzt gehäuften positiven Nachrichten zu einem Corona-Impfstoff. Nun könne die Weltkonjunktur voraussichtlich wieder deutlich Fahrt aufnehmen, insbesondere vor dem Hintergrund der beschlossenen weltweiten Konjunkturprogramme./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 14:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



ISIN: DE0006202005

