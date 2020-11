Im Rahmen der seit 2 Wochen zunehmend steigenden Risikobereitschaft an den internationalen Aktienmärkten, die durch wachsende Signale unmittelbar bevorstehender Impfstoffeinführungen durch die deutsche BIONTECH (US09075V1026) sowie US-amerikanische MODERNA (US60770K1079) hervorgerufen wurde, präsentierte sich seither gerade einer der defensivsten und bis dahin solide zulegenden Wachstumswerte unserer Depots als einer der größten Underperformer und Verlustbringer, und zwar die Aktie des weltweit größten, schweizerischen Produzenten von Nahrungszusatz- und Duftstoffen GIVAUDAN (CH0010645932).Hierbei stellte sich in den letzten Tagen seit nachhaltiger Unterschreitung des Niveaus von rd. 3700 CHF in zunehmendem Maße eine Verletzung des flacheren, ca. 15monatigen Primär-Aufwärtstrends ein. Dieser Trendbruch besteht trotz gegenwärtiger mühevoller Aktienstabilisierungsversuche in einer Zone zwischen 3600 und 3700 CHF bislang auch weiterhin.

