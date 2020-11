DJ Havn Life Sciences erlöst durch die Ausübung von Warrants mehr als 5 Millionen Dollar!

DGAP-Media / 2020-11-24 / 15:45 *Havn Life Sciences erlöst durch die Ausübung von Warrants mehr als 5 Millionen Dollar!* *Unternehmensentwicklung und Expansion kann jetzt beschleunigt werden!* Zur Stunde teilt das Biotechnologieunternehmen *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* dem Kapitalmarkt mit, daß 10.927.856 Warrants ausgeübt wurden, was zu einem Erlös von 5,46 Millionen USD für die Firma führt. Die Warrants waren ursprünglich von der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben worden, die am 5. Juni 2020 abgeschlossen wurde und die einer beschleunigten Ausübungsperiode unterlag, weil der Aktienkurs an 10 aufeinanderfolgenden Tagen über 0,75 USD notierte. Das Unternehmen meldet, dass einige der Warrants vor ihrer Ausübung von ihren ursprünglichen Inhabern an Dritte verkauft wurden, einschließlich eines von Canaccord eingeführten Käufers namens Genuity Corp., an den das Unternehmen eine Barprovision von 80.000 USD gezahlt hat. Neben der vor wenigen Tagen veröffentlichten freiwilligen Treuhandvereinbarung von bestimmten Großaktionären belegt auch die heutige Unternehmensnachricht eine signifikante Unterstützung und damit einen Vertrauensvorschuß von bestehenden Anteilseignern für Havn Life Sciences und das Geschäftsmodell des Vorstands. Mit diesem frischen Kapital kann Havn Life seine strategische Entwicklung im Jahr 2021 weiter vorantreiben. *Havn Life Sciences schickt sich an, zum Vorreiter der boomenden Psilocybin BioScience-Branche zu werden. Der Psychedelika-Bereich wird voraussichtlich bis zum Jahr 2024 weltweit auf rund 34,3 Milliarden US-Dollar wachsen.* Havn Life ist das einzige Unternehmen, das an kombinierten Substanzen forscht, die sowohl für Biopharma- als auch für Wellnessformulierungen eingesetzt werden können, um die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Mit der steigenden Nachfrage nach qualitativ besseren Inhaltsstoffen wird Havn Life Sciences natürliche Gesundheitsprodukte entwickeln, die durch Emulsionstechniken und Mischungen von natürlichen Produkten eine verbesserte Bioverfügbarkeit bieten. *Die Gesellschaft gab kürzlich bekannt, dass insgesamt sieben natürliche Nahrungsergänzungsmittel als neue hauseigene Pilz-Formulierungen in 2021 auf den Markt gebracht werden. Diese sieben Formulierungen werden die ersten Gesundheitsprodukte auf natürlicher Basis von Havn Life Sciences sein, die in die Phase der Kommerzialisierung überführt werden. * Der frühe Vogel fängt den Wurm - und an der Börse geht es für erfolgreiche Investoren immer um die Kunst, aussichtsreiche Unternehmen bereits in einem _Early Stage Stadium_ identifizieren zu können. Havn Life Sciences könnte solch ein Wert sein. Die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte zeigt das Potential auf: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld entwickelte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der zu Grunde liegenden Aktie. Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktie von Aphria um mehr als +1000% Gewinn für Anleger generiert hat. Bei Havn Life Sciences könnte sich Vergleichbares wiederholen. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences Inc.* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. 