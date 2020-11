Leipzig (ots) - Aus der Vielzahl von Einreichungen zum Kompositionsaufruf hat MDR KLASSIK 30 Ideen für Miniatur-Werke ausgewählt. Ausschlaggebend waren Originalität und Radiotauglichkeit. Die 140 Bewerbungen kamen von Musikschaffenden aus der Region Mitteldeutschland sowie darüber hinaus."Die große Resonanz ist ein schönes Kompliment für unser Projekt - die vielen kreativen Einreichungen zeigen, wie lebendig und attraktiv diese einzigartige Musiklandschaft Mitteldeutschland ist! Es gab Zusendungen von Menschen, die hier geboren sind, wie auch von Musikschaffenden, deren Werdegang durch Studium und Arbeit in Mitteldeutschland geprägt ist. Unter den ausgewählten Ideen sind inhaltliche Bezüge zu berühmten musikalischen Größen der Region, wie Bach oder Händel, zu Orten oder Landschaften. Wir freuen uns sehr auf die neue Musik fürs Radio, die gemeinsam mit unseren MDR-Ensembles entsteht!", so Annette Josef, Leiterin des MDR- Kompetenzzentrums Klassik.Bei den neuen Kreationen werden alle Besetzungen vertreten sein: vom großen Orchester über das Streichquartett, die Vokalmusik, die Jazzformation, das Klavier-Solo, die Bläser bis zu Elektroakustik. Die außermusikalischen Inspirationsquellen reichen vom morgendlichen Weckritual, typischen Verkehrsgeräuschen über den Weimarer Zwiebelmarkt bis zu Caspar David Friedrichs Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer". Dabei sind die kompositorischen Ansätze so verschieden wie die Musikrichtungen ihrer Schöpferinnen und Schöpfer, die in der Klassik wie auch in den Bereichen Jazz, Rock oder Elektronik verortet sind.Ausschlaggebend für die Auswahl der 30 Kompositionsaufträge war neben der Originalität der Ideen deren potenzielle Radiotauglichkeit. Nach der Beauftragung werden nun die konkreten Kompositionen für MDR KLASSIK erstellt. Die Miniatur-Werke mit einer Länge zwischen 30 und 90 Sekunden werden 2021 von den Musikern und Musikerinnen der MDR-Ensembles eingespielt und im Radioprogramm von MDR KLASSIK gesendet.Hier die Namen der Komponistinnen und Komponisten, deren Ideen dafür ausgewählt wurden, in alphabetischer Reihenfolge:Niklas Bladt | BläserquintettSven Daigger | Vokaloktett, KlavierManuel Durao | Klassisches OrchesterFrithjof Eydam | OrchesterTobias Forster | 2 KlaviereJanika Groß | Holzbläser, Hörner, Celesta, HarfeFriedrich Günther | Streichquartett, Oboe, KlarinetteFlorian Heinisch | KlavierChristin Henkel | Klavier und OrchesterRené Hirschfeld | VokalquintettAlexander Keuk | OrchesterSamuel Klemke | OrchesterFelix Klothe | Percussion, Klavier, Elektronik, VokalformationMarta Kowalsczuk | präpariertes KlavierPeter Lang | StreichquartettAdrian Laugsch | Elektronik, akustische InstrumenteDoris Claudia Mandel | VokalquartettThomas Walter Maria | 3 Klarinetten, QuerflöteJohannes Moritz | Big BandBruno Giordano Nascimento | Orchester, künstliche PartialtöneEduardo Pinheiro | Vokalquintett, KlavierIlia Rachaniotis | OrchesterFriedrich Ramb | Elektroakustik, InstrumentalistenStefan Schleupner | ElektroakustikAnnette Schlünz | VokaloktettBenjamin Schweitzer | StreichorchesterThomas Stöß | Oboe, Klarinette, FagottHang Su | Vokalquartett, Klavier, StreichorchesterShir-Ran Yinon | OrchesterSylke Zimpel | VokalformationIm Rahmen der MDR-Themenwoche Kultur werden einige der beauftragten Komponistinnen und Komponisten von MDR KLASSIK im Netz und im Radio porträtiert. Der Kompositionsaufruf von MDR KLASSIK sowie die daraus folgenden Aufträge sind Teil der Aktionen des MDR zur Unterstützung von Kulturschaffenden in Corona-Zeiten.Vom 21. bis 27. November beleuchtet der MDR programmübergreifend die aktuelle Situation von Kulturschaffenden in Mitteldeutschland. Mit Hintergründen, Porträts und Gesprächen werden die vielfältigen Auswirkungen der Pandemie auf die betroffenen Bereichen der Kreativwirtschaft gezeigt, von Solokünstlerinnen bis zu Veranstaltungstechnikern. Prominenter Pate der MDR-Themenwoche Kultur ist Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.Pressekontakt:Susanne Odenthal, HA MDR KLASSIK, Tel. (0341) 300 8631 bzw. susanne.odenthal@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4772889