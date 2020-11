Was uns der Computer jetzt ausgeworfen hat, ist überraschend. Das gab es noch nie. Seit Jahren schlägt die Turnaround-Formel AKTIONÄR TFA deutlich den DAX. Während die Benchmark seit Start 12 Prozent im Plus liegt, verdienten Leser 125 Prozent mit dem TFA-System. Und dieses ist aktiv wie selten zuvor: Heute wird per Aktienreport eine einmalige Ausgabe veröffentlicht. Noch nie haben wir so viele qualitativ hochwertige TFA-Signale in nur einem Report beschrieben.Das Spannende: Die Formel rät zum frühzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...