Sauber aufgelöst Die letzte Woche vorgestellte Long-Strategie beim US-Paketzusteller FedEx über das Faktor Zertifikat Long auf FedEx WKN MC2VPM hat nun eine konkrete Form angenommen. Erst in dieser Woche gelang es den kurzzeitigen Abwärtstrend zu überwinden und damit den Weg zurück an die Jahreshochs bei 293,30 US-Dollar freizumachen. Übergeordnetes Ziel stellt aber weiterhin der Bereich um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 346,01 US-Dollar dar. FedEx Corp. (Wochenchart in US-Dollar) ...

