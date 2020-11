Der AUD/USD bleibt in dem bullish "Keil", da das Paar über das Hoch von 0,7340/45 kletterte, was auf weitere Aufwärtsentwicklung hindeutet, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der AUD/USD hat die Mitte September- und aktuellen November-Hochs von 0,7340/45 überwunden, was den bullish Kernaufwärtstrend verstärken sollte. Dies steht im ...

