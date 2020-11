Der Saatguthersteller KWS Saat hat im Startquartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.6.) Rückgänge beim Umsatz und beim Jahresüberschuss verbucht. Diese lagen jedoch im Rahmen der im Oktober kommunizierten Prognose, so dass am Ausblick für 2020/21 festgehalten wird.

Nach Unternehmensangaben sank der Gesamtumsatz der KWS Gruppe im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres aufgrund negativer Währungskurseffekte, überwiegend aus Südamerika und Osteuropa, um 3,6 Prozent auf 184,1 Mio. Euro. Währungsbereinigt hätte der Umsatz demnach um 6,8 Prozent zugelegt. Das EBIT fiel spürbar auf -50,5 Mio. Euro (Q1 2019/20: -42,3 Mio. Euro) zurück. Dabei standen einem geringeren Bruttoergebnis gestiegene Funktionskosten für Forschung & Entwicklung und Verwaltung gegenüber.

Auch durch das deutlich auf -15,2 Mio. Euro (Q1 2019/20: -22,2 Mio. Euro) verbesserte ...

