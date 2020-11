Mit Joompay drängt ein neuer App-Anbieter auf den europäischen Markt. Nutzerinnen und Nutzer sollen sich mit der App ganz einfach Geld gegenseitig schicken können. In den USA ist es zum geflügelten Wort geworden: "Venmo me" bedeutet so viel wie "Schick es mir über Venmo" und fällt überall da, wo beispielsweise Schulden unter Freunden beglichen oder Restaurantrechnungen im Nachhinein aufgeteilt werden. Im europäischen Raum ist der Dienst jedoch nicht verfügbar. Joompay will Geldtransfers vereinfachen Diese Lücke will Joompay jetzt schließen. Wie Techcrunch ...

