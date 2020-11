Liebe Leser, am 18.11 haben wir Euch nachhaltig im Börsenbrief (den Ihr auch gerne mal für nur einen Monat abonnieren und testen könnt...) Nikola empfohlen. Heute - plus 60% stehen da. In der Aktie wohlgemerkt. Im Hebel 3 sind es 180%!. In einer Woche. Bitte Gewinne teils mitnehmen. Es ist ein Irrsinn. Im aktuellen Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...