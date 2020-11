Der DAX kann auch am Dienstag seinen Schwung vom Wochenbeginn aufrechterhalten. Er steht nun noch näher an seinen beiden Widerstandslinien (siehe Chart), die das Ende der Zwischenkonsolidierung anzeigen. Er gewinnt aktuell 143 Punkte bzw. 1,09 % auf 13.270 Punkte.Dies liegt auch an der weiterhin positiven Stimmung in New York. Denn 3 Wochen nach der US-Präsidentenwahl hat Donald Trump den Weg für eine Machtübergabe an den Demokraten Joe Biden freigemacht. Damit sinkt die Unsicherheit über einen reibungslosen Machtübergang weiter. Der Dow Jones Industrial gewinnt aktuell 367 Punkte bzw. 1,24 % auf 29.958 Punkte. Der marktbreitere S&P 500 - Index gewinnt parallel 30,2 Punkte bzw. 0,84 % auf 3.609 Punkte. Der Volatilitätsindex VIX auf den S&P 500 - Index gibt parallel 0,51 Punkte oder 2,25 % auf 22,15 Punkte ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...