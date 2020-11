DJ PTA-News: alstria office REIT-AG: Energieeffiziente Modernisierung von zwei Immobilien durch KfW-Programm gefördert

Hamburg (pta042/24.11.2020/17:40) - 24. November 2020 - Die KfW übernimmt im Rahmen ihres Energieeffizienzprogramms die Teilfinanzierung von zwei aktuellen Development-Projekten der alstria (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1).

Derzeit finden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Objekten in der Solmsstr. 27-37 (Frankfurt am Main) und Rotebühlstr. 98-100 (Stuttgart) statt. Ziel der Modernisierungen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt EUR 69 Mio. in die beiden Gebäude ist neben der Steigerung der Gebäudequalität die deutliche Optimierung der Energieeffizienz und somit eine Verbesserung der CO2-Bilanz.

alstria verfolgt dabei weiter die Strategie der Modernisierung von Bestandsobjekten. "Das nachhaltigste Gebäude ist jenes, welches nicht gebaut wird", betont Olivier Elamine, CEO der alstria. "Im Vergleich zum Neubau werden bei der Modernisierung erheblich weniger Ressourcen verbraucht und folglich ist die Emission von Treibhausgasen deutlich geringer. So nutzen wir nachhaltig die vorhandene Gebäudesubstanz und schaffen moderne und energieeffiziente Gebäude für unsere Mieter."

Erstmals werden die Modernisierungen im Rahmen des Energieeffizienzprogramms durch die KfW-Bankengruppe teilfinanziert. Das Programm dient der Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in deutschen Gewerbeimmobilien.

Das Darlehen beinhaltet ein Gesamtvolumen von EUR 21,2 Mio., einen Zinssatz von 1 % und eine durchschnittliche Laufzeit von rund 3,5 Jahren. Da der Zuschuss der KfW EUR 4,2 Mio. beträgt, reduziert sich der Rückzahlungsbetrag auf EUR 17,0 Mio.

Die HypoVereinsbank steht alstria hierbei als langjähriger Partner beratend zur Seite und stellt die KfW-Finanzierung als Hausbank zur Verfügung. "Wir freuen uns sehr, die alstria auch bei der Umsetzung dieser beiden Projekte zu unterstützen und so einen Beitrag zur Dekarbonisierung ihres Portfolios zu leisten. Nachhaltigkeit steht immer stärker auch im Fokus unserer Finanzierungen", sagt Dr. Christian Federspieler, Leiter der gewerblichen Immobilienfinanzierung der HypoVereinsbank.

Die Modernisierungen werden Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein und für beide Gebäude wurden bereits substanzielle und langjährige Mietverträge abgeschlossen.

Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Zum 30. September 2020 umfasst das Portfolio 110 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,4 Mio. Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von EUR 4,4 Mrd.

