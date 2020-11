Tagesausblick für 25.11.: DAX fester. Öl bricht aus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute zeigten sich wieder die Bullen am Aktienmarkt. Der DAX setzte sich oberhalb von 13.200 Punkten fest und der EuroStoxx50 überquerte die Marke von 3.500 Punkten. Unterstützung kam dabei aus den USA. So gibt US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung auf. Zudem zeigten sich Investoren für Bidens Wahl für den Posten der Finanzministerin erfreut. Demnach soll die ehemalige Notenbankchef Janet Yellen die Position übernehmen. Der Dow Jones stieg in den ersten Handelsstunden erstmals auf 30.000 Punkte!

Am Anleihenmarkt blieb es erneut ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,57 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papier bei 0,88 Prozent. Bei den Edelmetallen setzten ihre Talfahrt fort. Gold verlor weitere 35 US-Dollar auf 1.800 US-Dollar und Silber fing sich erst wieder bei 23 US-Dollar. Einzig Platin konnte gegen den Trend zulegen. Aufwärts ging es auch mit dem Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bestätigte den Ausbruch über die Marke von 46,40 US-Dollar. Kommt nun die Trendwende?

Unternehmen im Fokus Die Aktien von Continental und Münchener Rück. profitierten von positiven Analysteneinschätzungen. Die Deutsche Börse wird im September 2021 den DAX von 30 auf 40 Titel aufstocken. Mit den aktuellen Daten kämen unter anderem Airbus, Brenntag, HelloFresh, Siemens Energy and Siemens Healthineers in den Index. Damit dürfte im kommenden Sommer auch Bewegung in den MDAX und SDAX kommen. Potenzielle Aufstiegskandidaten sind im Deutsche Aufsteiger Index enthalten. Dermapharm profitierte von positiven Analystenkommentaren sowie der Aussicht auf den Start der Impfstoffproduktion von BioNTech. Der Biotechkonzern kooperiert bei der Produktion mit Dermapharm. Der Luftfahrtverband erwartet bei Airlines für 2020 und 2021 höhere Verluste als zunächst erwartet. Die Aktie von Deutsche Lufthansa gewann heute dennoch deutlich an Höhe. Das MTU Aero Engines-Joint Venture in China plant einen zweiten Standort. Die Meldung kam bei Anlegern gut an. Die Aktie stieg über die Marke von EUR 200. Varta sackt deutlich ab, nachdem erneut Spekulationen um Konkurrenzdruck aus Asien kursierten. Die VW-Tochter Traton plant die Produktion von Scania-Lastwagen in China. Sowohl das Papier von VW als auch die Aktie von Traton gaben daraufhin Gas.

Aroundtown veröffentlicht morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine USA - BIP, Q3, zweite Schätzung

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA- Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. November

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.310/13.460 Punkte Unterstützungsmarken: 12.810/12.980/13.050/13.230 Punkte Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und verbesserte sich im Tagesverlauf bis knapp 13.300 Punkte. Bei 13.310 Punkten stößt der Index an die nächste Hürde. Kann der Index das Momentum kompensieren und die Hürde überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.460 Punkte. Derweil muss weiterhin mit Rücksetzern bis 13.050 Punkte rechnen. DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 01.09.2020- 24.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.11.2013 - 24.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier. Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQW 8,48 12.900 16.03.2021 DAX Index HR1PRA 7,17 13.450 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.11.2020; 17:32 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQZ 6,18 13.300 16.03.2021 DAX Index HR1PRG 6,84 12.900 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.11.2020; 17:35 Uhr NEU: Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

