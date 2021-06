Tagesausblick für 11.06.: DAX - Bullen nutzen Rücksetzer wieder zum Einstieg!

Richard Pfadenhauer,

Die EZB beschloss auf ihrer heutigen Sitzung, beim Pandemiekaufprogramm PEPP im zweiten Jahr weiter kräftig Gas zu geben. Die Leitzinsen blieben derweil unverändert. Die Investoren waren am Vormittag zeitweise etwas nervös. DAX-Rücksetzer bis 15.520 Punkten wurden allerdings von den Bullen stets zum Einstieg genutzt.

Die Entscheidungen der Europäischen Notenbank waren keine große Überraschung. Somit blieben die Reaktion am Anleihemarkt überschaubar. Die Renditen europäischer und US-amerikanischer Anleihen zogen zwar leicht an. Der Trend bleibt jedoch weiter abwärtsgerichtet. Am Edelmetallmarkt fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Gold und Silber stagnierten auf den Niveaus der Vortage. Palladium und Platin befinden sich weiter auf Konsolidierungskurs. Am Ölmarkt blieben die Bullen heute weiter am Drücker. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude näherte sich dabei der Marke von 73 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aixtron sprang nach einer Erhöhung der Jahresprognosen zweistellig nach oben. Deutsche Telekom und HeidelbergCement profitierten von positiven Analystenkommentaren. Stark gefragt waren zudem Stahlwerte wie Klöckner, Salzgitter und ThyssenKrupp. Bei der Deutschen Post sowie Online-Dienstleistern wie HelloFresh und Zalando zeigten sich nach den jüngsten Rallys Gewinnmitnahmen.

In den USA waren in den ersten Handelsstunden unter anderem Halbleiteraktien wie Micron Technologies sowie Tesla gefragt.

Wichtige Termine

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juni

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.720 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.545/15.580 Punkte

Der DAX pendelte im Tagesverlauf zwischen 15.520 und 15.620 Punkten und schloss am oberen Ende. Solange die Unterstützung bei 15.545 Punkten verteidigt wird besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch und darüber hinaus. Bei Rücksetzern unter 15.400 Punkten droht hingegen eine Konsolidierung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2021- 10.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2014- 10.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

