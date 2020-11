Eine höhere Leistung, bessere System-Skalierbarkeit und niedrigere Gesamtkosten (TCO) sind die Hauptgründe für die Installation von ExaGrid

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass immer mehr Stadtverwaltungen und kommunale Verwaltungsbehörden Inline-Deduplizierungsvorrichtungen durch die mehrstufige Backup-Speicherlösung von ExaGrid ersetzen. Diese ist die Basis von mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Tools, die eine höhere Leistungsfähigkeit bei der Datensicherung und -wiederherstellung, echte Skalierbarkeit bei wachsenden Datenmengen und niedrigere Gesamtkosten (TCO) bieten.

Die IT-Abteilung der Stadt Kennewick im US-Bundesstaat Washington leistet Support für verschiedene städtische Abteilungen, aber auch für das zwei Countys übergreifende Polizeiinformationsnetzwerk (BiPIN) des Benton County und des benachbarten Franklin County, um die Effizienz beim Informationsaustausch zwischen den Polizeidienststellen in den beiden Countys zu maximieren. An dem Informationsnetz sind 13 Institutionen beteiligt. "Viele Jahre lang haben wir mit der Lösung Veritas Backup Exec Daten auf Quantum-Bandlaufwerken und anschließend auf der Dell EMC Data Domain gesichert. Einer der größten Nachteile dieser Lösung waren die nötigen Lizenzen für Backup Exec sowie für die Data Domain. Wir mussten für die Deduplizierung und die anschließende Speicherung der deduplizierten Daten für beide Produkte zusätzliche Lizenzen erwerben. Als wir unsere Umgebung virtualisierten, benötigten wir weitere Lizenzen für VMware Server und VMDK-Speicher. Diese Lizenzierungssituation ist so, als ob man ein Auto ohne Reifen kaufen würde. Das war eine ziemlich frustrierende Erfahrung. Als städtische Behörde müssen wir auf das Budget achten. Wir hatten den Eindruck, dass wir für das, was wir bezahlen, nicht die optimale Backup-Lösung erhalten haben", so Mike O'Brien, leitender Systemingenieur der Stadtverwaltung.

"Die Scale-Out-Architektur ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente von ExaGrid, insbesondere die Tatsache, dass wir verschiedene ExaGrid-Appliances kombinieren und an unser vorhandenes System anpassen können. Der Umstieg auf ExaGrid lag auf der Hand, denn die Upgrade-Möglichkeiten von ExaGrid übertreffen die Optionen von Data Domain bei Weitem. Als der Speicherplatz auf unserem Data Domain-System knapp wurde, hatten wir gehofft, dass wir die Kapazität der Laufwerke im ursprünglichen Rack einfach erhöhen können. Zu unserer Enttäuschung erfuhren wir jedoch, dass wir noch ein weiteres, fast identisches Rack kaufen mussten, das obendrein auch noch viel teurer als das erste Rack war", so O'Brien.

"Unsere Backups [mit ExaGrid] sind enorm schnell, vor allem im Vergleich mit den zuvor verwendeten Tools Backup Exec und Data Domain", so O'Brien. "Früher starteten unsere Wochenend-Backups am Freitagabend und waren erst am Montagabend fertig. Manchmal überschnitten sie sich sogar mit den inkrementellen Backup-Aufträgen am Montagabend. Jetzt können wir verschiedene Backup-Aufträge über das Wochenende verteilen. Diese sind dann am frühen Sonntagmorgen fertig, selbst dann, wenn zwischen den Aufträgen Lücken vorhanden sind."

Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid, lobt die einzigartige Scale-Out-Architektur von ExaGrid und die kontinuierlichen Aktualisierungen und Innovationen der mehrstufigen Backup-Lösung, die dem wachsenden Kundenbestand von ExaGrid zugutekommen. Dazu zählen auch lokale Verwaltungsbehörden und deren Abteilungen. "Kommunale Stellen achten darauf, für ihr Budget den besten Gegenwert und maximale Leistung in puncto Datensicherung und -wiederherstellung zu erhalten, damit der Schutz ihrer Daten gewährleistet ist. ExaGrid erweitert ständig den Funktionsumfang seiner Produkte, zuletzt mit Retention Time-Lock for Ransomware Recovery", so Andrews weiter. "Stadtverwaltungen sind häufig das Opfer von Ransomware-Erpressungsangriffen. Daher erwarten wir in diesem Sektor ein anhaltendes Wachstum."

Im Erfolgsbericht der Stadt Kennewick können Sie mehr über die Erfahrungen von O'Brien lesen. Zudem finden Sie weitere Erfolgsberichte von Kommunalverwaltungen, die ExaGrid einsetzen, darunter die Kreisverwaltung des La Plata County im US-Bundesstaat Colorado, die Stadt Bellingham im US-Bundesstaat Washington, die Stadt Kingston in der kanadischen Provinz Ontario und das Dakota County im US-Bundesstaat Minnesota, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher für mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Tools mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades und Produkt-Obsoleszenz entfallen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Erfahren Sie in den Erfolgsberichten unserer Kunden, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie nun signifikant weniger Zeit für Backups aufwenden müssen.

