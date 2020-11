EQS hat Mitte November Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die erneut sehr gut ausgefallen sind. So erhöhten sich die Umsatzerlöse zwischen Juli und September um 16,3% auf 9,17mEUR und profitierten vor allem durch eine erhöhte Nachfrage nach Audio- und Video-Webcasts (u.a. auch Übertragung von Hauptversammlung) im Investor Relations Bereich (4,40mEUR / +29,8%). Der Compliance-Bereich konnte trotz weiterer Neukundengewinne (+46) den Umsatz nur unterproportional um 6,2% steigern, baute sich jedoch einen Umsatzvortrag für die kommenden Quartale auf. In den ersten neun Monaten stiegen die Konzernumsatzerlöse folglich um 19,6% (bereinigt um ARIVA im Vorjahr) auf 27,62mEUR und liegen somit am oberen Ende der Prognosespanne von 15-20% Umsatzwachstum (bereinigt um ARIVA) in diesem Jahr. Getragen wurde der Umsatzanstieg durch die sehr gute Umsatzentwicklung im IR-Bereich (13,43mEUR / +29,0%), der auch durch die Migration der Kunden auf das neue COCKPIT profitierte. Bis Ende September waren insgesamt 530 Kunden im In- und Ausland auf das neue COCKPIT migriert. In Deutschland haben 93% aller Kunden bzw. 411 Unternehmen aus dem regulierten Markt einen neuen Vertrag unterzeichnet. Insgesamt lag der IR-Bereich damit, auch bedingt durch ein erhöhtes Nachrichtenvolumen im Rahmen der COVID-19 Pandemie, über den Erwartungen. Die Compliance-Umsätze erhöhten sich bis Ende September um 12,0% auf 14,19mEUR und entwickelten sich damit im Rahmen der Managementerwartungen. Sehr positiv hat sich auch der neu abgeschlossene ARR entwickelt, der in den ersten 9 Monaten um 84,7% auf 4,03mEUR anstieg, sodass sich der ARR insgesamt auf 21,78mEUR (78,9% vom Umsatz) erhöhte. Im dritten Quartal lag der Anteil widerkehrender Umsätze sogar bei 83,8%. Nach dem Berichtszeitraum hat sich der ARR im Oktober weiter auf 4,51mEUR erhöht, sodass bereits 2 Monate vor Jahresende die Jahresprognose von 4,5-5,5mEUR erreicht wurde.



