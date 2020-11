DJ JPMorgan legt Streit gegen Zahlung von 250 Mio USD bei

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Tochter der JPMorgan Chase & Co hat einen Streit mit der Währungsaufsicht OCC um mangelhafte interne Kontrollen beigelegt. Die US-Bank muss im Gegenzug eine Zivilstrafe von 250 Millionen US-Dollar zahlen, wie das Geldhaus mitteilte. Laut der OCC waren das Risikomanagement bei JPMorgan und die Regeln zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht ausreichend. Das Institut will die Mängel inzwischen beseitigt haben.

November 24, 2020

