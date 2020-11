M E D I E N M I T T E I L U N G

Claudia Bidwell wird neu Chief Human Resources Officer - Ab 1. Dezember 2020 folgt Claudia Bidwell als neue Chief Human Resources Officer (CHRO) auf Christelle Beneteau und wird gleichzeitig Mitglied des Implenia Executive Committee | Sie ist eine ausgewiesene Expertin in allen Bereichen des HR Management, in Organisationsentwicklung sowie in Talent und Leadership Development und hat grosse internationale Erfahrung

Dietlikon, 24. November 2020 - Claudia Bidwell übernimmt per 1. Dezember 2020 die Funktion des Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Implenia, dem integrierten, multinational führenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister. Zum gleichen Zeitpunkt wird sie auch Mitglied der Gruppenleitung, des Implenia Executive Committee. Sie tritt die Nachfolge von Christelle Beneteau an, die sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, Implenia zu verlassen. Christelle Beneteau war seit März 2019 in dieser Position tätig.

Bevor Claudia Bidwell im September 2019 als Global Head of People and Organization Development und Head HR Schweiz zu Implenia stiess, war sie seit 2017 in der Funktion eines Global HR Head bei Takeda Pharmaceuticals in Zürich. Zuvor war sie von 2004 bis 2017 in verschiedene Führungspositionen bei Novartis in Basel tätig.

Nach Abschluss ihres Studiums an der London University (UCL) mit einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, wo sie auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Schwerpunkt Umweltökonomie tätig war, arbeitete sie acht Jahre als Management Consultant in London. Ab 1997 war sie während sieben Jahren bei Unisys Corporation in Blue Bell, Pennsylvania, USA, als Corporate Director tätig. Ihre Ausbildung ergänzte sie mit verschiedenen Executive Programmen an der Harvard Business School. Claudia Bidwell besitzt sowohl die deutsche als auch die Schweizer Staatsbürgerschaft, ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in der Nähe von Lausanne.

"An dieser Stelle möchte ich Christelle Beneteau für ihr grosses Engagement und ihren Einsatz für Implenia danken. Sie hat massgeblich zur Umsetzung der neuen Strategie sowie der neuen Organisation der Gruppe beigetragen. Weiter hat sie den Bereich HR neu aufgebaut und dessen Transformation zu einer integrierten globale Funktion eingeleitet", sagt André Wyss, CEO von Implenia. "Claudia Bidwell verfügt über grosse internationale Erfahrung in allen Bereichen des HR Management und ist eine angesehene Expertin und Managerin. Als neue CHRO wird sie die globale Funktion HR weiterentwickeln und das Team der Implenia Gruppenleitung mit ihrer Sichtweise und ihrem Fachwissen bereichern".



Claudia Bidwell, ab 1. Dezember 2020 neue Implenia CHRO Christelle Beneteau, wird Implenia aus persönlichen Gründen verlassen

