In den vergangenen Wochen mit unaufhörlich weiter steigenden Infektionszahlen stieg unter den Anlegern auch die Unsicherheit, ob diese zweite Corona-Welle die Konjunkturerholung zum Entgleisen bringen kann. Die Daten, die bislang in dieser Woche veröffentlicht wurden, sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Die Erholung der Weltwirtschaft scheint ungehindert voranzukommen. Die Unsicherheit wird wieder ausgepreist und der Deutsche Aktienindex hat sich heute in Stellung gebracht, um in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...