Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher im November unerwartet stark eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im November deutlich abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 96,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 98,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 101,4 von zunächst 100,9 nach oben revidiert.

Belgiens Geschäftsklima gibt im November nach

Das belgische Geschäftsklima hat sich im November eingetrübt. Zuvor war der Indikator sechs Monate in Serie gestiegen. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 3,6 Punkte auf minus 12,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen noch stärkeren Rückgang auf minus 16,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 8,5 notiert hatte.

Dezember-Hilfen offenbar zwischen 15 bis 20 Milliarden Euro

Bei der geplanten Verlängerung des Teil-Lockdowns können von Schließungen betroffene Wirtschaftszweige laut einem Medienbericht mit weiteren Hilfen rechnen. Die neuen "Dezember-Hilfen" hätten einen Umfang von 15 bis 20 Milliarden Euro, berichten die Funke-Zeitungen unter Berufung auf Verhandlungskreise vor der Video-Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am morgigen Mittwoch. Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte eine Verlängerung der Hilfen in Aussicht.

Merkel fordert Nachbesserungen an Corona-Vorlage der Länder

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Beschluss-Entwurf der Bundesländer zu den Corona-Maßnahmen begrüßt, fordert aber noch einige Nachschärfungen. Es gebe noch "ein paar Punkte, die wir mit den Ländern fester fassen können", sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag in Berlin, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. "Es liegt noch ein Stück Arbeit vor uns."

Mittelstandsverband dringt auf Nachbesserung von Novemberhilfen

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat angesichts "besorgter Rückmeldungen von Unternehmen" für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch dringende Klarstellungen bei den Novemberhilfen für von Schließungen betroffenen Unternehmen angemahnt. "Viele Mittelständler befürchten, dass sie durch den Rost der Hilfen fallen, weil sie mehrere Betriebe führen oder an diesen beteiligt sind", sagte BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger.

Söder stößt Debatte über schärfere Corona-Beschlüsse an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Nachbesserung der Pläne für den weiteren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie gefordert, über die die Länderchefs am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten wollen. "Das Papier, das wir gestern beschlossen haben, ist ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht reicht er nicht aus", sagte Söder bei einem Statement in München. "An einigen Stellen braucht es noch Verbesserungen." Bayern wolle noch nachschärfen.

Bayerisches Gericht kippt wöchentliche Corona-Testpflicht für Grenzgänger

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die wöchentliche Pflicht zum Coronatest für Grenzgänger außer Kraft gesetzt. Mit dem am Dienstag in München veröffentlichten unanfechtbaren Beschluss gab das Gericht einem Eilantrag zweier Schüler aus Österreich statt, die im benachbarten Landkreis Berchtesgadener Land ein Gymnasium besuchen. Bisher mussten sie sich nach der bayerischen Einreisequarantäneverordnung mindestens einmal pro Woche einem Coronatest unterziehen.

EU sichert sich bis zu 160 Mio Covid-19-Impfstoffdosen von Moderna

Der Vertrag der EU-Kommission mit dem US-Biotechnologie-Unternehmen Moderna über die Lieferung eines Covid-19-Impfstoffes ist in trockenen Tüchern. Die EU habe sich die Lieferung von bis zu 160 Millionen Dosen eines von Moderna produzierten Impfstoffes gesichert, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Nach den Ergebnissen klinischer Studien könne dieser Impfstoff hochwirksam gegen Covid-19 sein.

Österreich plant Start von Corona-Impfung bereits im Januar

Österreich will mit der Impfung seiner Bevölkerung gegen das Coronavirus im Januar beginnen. Dabei sollen ältere Menschen, Risikogruppen sowie das Gesundheitspersonal zuerst geimpft werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober mitteilte. Ziel sei eine Durchimpfungsrate von mindestens 50 Prozent, wobei die Impfung freiwillig ist.

Erste Corona-Fälle auf Nerzfarm in Polen gemeldet

Nach der Notschlachtung von Millionen Nerzen in Dänemark sind nun auch in Polen erste Corona-Fälle auf einer Nerzfarm festgestellt worden. Von 91 getesteten Tieren auf einer Farm im Nordwesten des Landes seien acht infiziert gewesen, teilten Wissenschaftler der Medizinischen Universität Danzig mit. Es sei der erste bestätigte Fall einer Corona-Infektion bei Nutztieren in Polen. Möglicherweise sei das Virus vom Menschen auf die Tiere übertragen worden.

Tarifvertrag für Bund und Kommunen nimmt letzte Hürde

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die letzte Hürde genommen. Die Bundestarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe dem Abschluss vom 25. Oktober 2020 nach einer Mitgliederbefragung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, erklärte Verdi in Berlin. Er sichert den 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen bis 2022 insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld. Alle Beschäftigten erhalten demnach noch dieses Jahr eine gestaffelte Coronaprämie von bis zu 600 Euro.

Merkel und Xi telefonieren zu Investitionsabkommen, Klima und Corona

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping haben am Dienstag über den Fortgang der Verhandlungen zum EU-China-Investitionsabkommen sowie die gemeinsamen Anstrengungen gegen den Klimawandel gesprochen.

Maas sagt bei Geberkonferenz für Afghanistan weitere Millionenhilfen zu

Deutschland will zivile Projekte in Afghanistan im kommenden Jahr mit bis zu 430 Millionen Euro unterstützen. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan am Dienstag in Genf an. Ziel sei es, "ein vergleichbares Niveau in den Jahren bis 2024" aufrechtzuerhalten, "wenn die Umstände dies erlauben", sagte Maas weiter. Die afghanischen Konfliktparteien rief er auf, auf einen umfassenden Waffenstillstand hinzuarbeiten.

Deutschland sichert weiteren Aufenthalt britischer Staatsbürger

Briten, die sich am 31. Dezember in Deutschland aufhalten, bekommen auch ab Januar einen gesetzlich gesicherten Aufenthaltsstatus. Die betroffenen Briten und ihre Familienangehörigen müssen lediglich bis zum 30. Juni 2021 ihren Aufenthalt bei der für ihren Wohnort zuständigen Ausländerbehörde anzeigen, erklärte das Bundesinnenministerium. Eine Anmeldung beim Einwohnermeldeamt alleine genüge jedoch nicht.

Französische Politiker gegen Renovierungen im Brüsseler EU-Parlament

Französische Regionalpolitiker aus der Gegend um Straßburg machen gegen geplante Renovierungen im EU-Parlament in Brüssel mobil. Angesichts der "Vorzüge" des Straßburger Parlamentsgebäudes drückten sie ihre "Bestürzung" über die Kosten von geplanten Arbeiten im Plenarsaal in Brüssel aus, wie es in einem Schreiben an Parlamentspräsident David Sassoli heißt.

Auch Pennsylvania zertifiziert Bidens Wahlsieg

Nach den umkämpften Bundesstaaten Georgia und Michigan hat jetzt auch Pennsylvania den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden offiziell bestätigt. Wie Pennsylvanias Gouverneur Tom Wolf am Dienstag mitteilte, zertifizierte Wahlleiterin Kathryn Boockvar das Wahlergebnis des Bundesstaates im Osten der USA. Er selbst habe daraufhin das Dokument unterschrieben, das die 20 Wahlleute aus Pennsylvania Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris zuspricht.

Saudi-Arabien bestätigt Huthi-Angriff auf Ölanlage in Dschidda

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat den Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf seine Ölanlage in Dschidda bestätigt. Die Anlage sei "unglücklicherweise gestern von einem feindlichen Angriff getroffen" worden, sagte der Aramco-Manager Abdullah al-Ghamdi. In das Dach der Anlage sei ein zwei Meter großes Loch geschlagen worden, daraufhin sei ein "großer Brand" entstanden und eine "große Explosion", durch die aber niemand zu Schaden gekommen sei. Journalisten konnten sich vor Ort ein Bild von der beschädigten Anlage machen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Nov +1,9% gg Vorjahr

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Nov -0,5% gg Okt

