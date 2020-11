Auf dem erst im März erworbenen Gold-Silber-Projekt Plomosas in Mexiko kommt GR Silver Mining mit Riesenschritten voran. Jetzt konnte auf Basis der Bohrergebnisse eine neue Mineralisierungszone ausgewiesen werden. Das dürfte erst der Anfang sein.

Schatz an Daten und Steinen

Im März dieses Jahres hatte GR Silver Mining (0,53 CAD | 0,35 Euro; CA36258E1025) das Plomosas-Projekt von First Majestic Silver erworben. Dadurch stieg First Majestic zum neuen Großaktionär (Anteil: 19,9%) bei GR Silver auf, daneben gab es aber ein riesiges Erbe. Denn auf Plomosas lagern mehr als 500 Bohrkerne, die von den Vorbesitzern nie ausgewertet oder veröffentlicht wurden. Dieser Schatz an Daten und Steinen wird von den Kanadiern seither Stück für Stück gehoben. Zudem ist man bereits selbst mit Bohrgeräten auf der Liegenschaft aktiv. Nun mündeten die Arbeiten in eine neue mineralisierte Zone.

Die neue Zone namens "Yecora Vein" beinhaltet Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2020 sowie die neu ausgewerteten ...

