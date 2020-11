Rückwirkend zum 01.01.2020 hat sich die Firma MARTENS & PRAHL am Versicherungsmakler Riskcona Assekuranzmakler GmbH beteiligt. Letztere wurde im Jahr 2007 in Stuttgart gegründet. Die Firma betreut mit einem Team von 15 Fachleuten überwiegend mittelständische Unternehmen in allen Versicherungsfragen. Die Geschäftsführung hat der Hauptgesellschafter Jürgen Wagner inne.

