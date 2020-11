Der wegen dubioser Lizenzverkäufe in die Schlagzeilen geratene Software-Discounter Lizengo steht offenbar vor dem Aus. Das Insolvenzverfahren läuft. Anfang der Woche hat das Amtsgericht Köln im Lizengo-Insolvenzverfahren einen Konkursverwalter eingesetzt. Damit scheint ein Insolvenzverfahren in Eigenregie ausgeschlossen. Die Unternehmensführung kann nun nicht mehr über etwa vorhandene Vermögenswerte der Lizengo GmbH & Co KG verfügen. Lizengo und die Legende von der legalen Lizenz Die Probleme kommen nicht überraschend und waren im Grunde...

Den vollständigen Artikel lesen ...