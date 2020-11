Rekordlaune an der Wall Street: Dank der wachsenden Einsicht von Donald Trump in seine Wahlniederlage hat der Dow Jones Industrial am Dienstag erstmals die 30 000-Punkte-Marke übersprungen. Im Handelsverlauf stieg der bekannteste amerikanische Aktienindex sogar bis über 30.100 Punkte. Zur Schlussglocke stand noch ein Plus von 1,54 Prozent auf 30.046,24 Zähler zu Buche.Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 1,62 Prozent auf 3.635,41 Punkte und näherte sich damit seiner bisherigen, erst knapp ...

