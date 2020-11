Die branchenführende 5G-Digital-Commerce-Plattform von MATRIXX wird über HPE GreenLake, die schnell wachsende Cloud-Services-Plattform von HPE, bereitgestellt

MATRIXX Software, der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierungslösungen, hat in Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) MATRIXX Digital Commerce für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) über HPE GreenLake eingeführt, eine Elastic-as-a-Service-Plattform, die lokal, auf der Edge oder in einer Colocation betrieben werden kann.

MATRIXX Digital Commerce bietet eine Cloud-Native, in Echtzeit betriebene konvergente Gebühren- und Handelsplattform, die es CSPs ermöglicht, auf Web-Ebene wettbewerbsfähig zu sein. MATRIXX ist einzigartig in seinem Angebot und ermöglicht es CSPs, schnell zu agieren, sich digital zu engagieren und effizienter zu arbeiten. Branchenführende Dienstanbieter wie Dish, Swisscom, Orange und Three haben sich für MATRIXX als zukunftssichere Monetarisierungslösung entschieden, da sie sich zu nativen Cloud-Architekturen und zur Ausarbeitung neuer 5G-Geschäftsmodelle für B2C, B2B und B2B2X entwickeln.

Die Nachfrage nach und die Nutzung von schnellen, hochqualitativen Netzwerkressourcen und Mehrwertdiensten ist in diesem Jahr in die Höhe geschnellt und wird dies auch weiterhin tun, wenn die CSPs in die Einführung von 5G investieren. Um die Bereitstellung neuer Dienste zu beschleunigen, setzen CSPs zunehmend auf die Cloud, um die operative Agilität zu gewährleisten, die für eine schnelle und kontinuierliche Entwicklung und Einführung neuer Dienste und Angebote erforderlich ist. Durch den Einsatz von HPE GreenLake profitieren Dienstanbieter von der Kombination der Agilität und Wirtschaftlichkeit der Public Cloud mit der Sicherheit und Leistungsfähigkeit der lokalen Infrastruktur, die für eine geschäftskritische Anwendung mit hohem Volumen und geringer Latenz wie MATRIXX Digital Commerce erforderlich ist.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MATRIXX Software bei der Bereitstellung ihrer innovativen Gebühren- und Handelsplattform", sagte Claus Pedersen, VP und GM, Worldwide Telco Infrastructure bei HPE. "Die Bereitstellung von MATRIXX-as-a-Service ist ein weiterer Beleg für die Fähigkeit von HPE, CSPs Geschäftsvorteile zu verschaffen und sie gleichzeitig von den Capex-Investitionen und den täglichen Kosten und der Komplexität der Handhabung dieser Anwendungen vor Ort zu befreien. Wir stellen diese Vorteile auf der bewährten Betreiberinfrastruktur von HPE zur Verfügung und ermöglichen es unseren Kunden gleichzeitig, die Kapazität flexibel an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit HPE, um dem hart umkämpften CSP-Markt bahnbrechende Angebote unterbreiten zu können", sagte Marc Price, CTO von MATRIXX Software. "Gemeinsam liefern MATRIXX und HPE hochmoderne Lösungen, die es CSPs ermöglichen, sich auf kommerzielle und technologische Innovationen zu konzentrieren, so dass sie die Vorstellungen ihrer Kunden schnell erfassen und ihren Marktanteil vergrößern können."

Die GreenLake Cloud Services von HPE bieten Kunden eine leistungsstarke Grundlage, um die digitale Transformation mit Hilfe einer Elastic-as-a-Service-Plattform voranzutreiben, die lokal, auf der Edge oder in einer Colocation-Einrichtung betrieben werden kann. HPE GreenLake kombiniert die Einfachheit und Agilität der Cloud mit der Governance, Compliance und Transparenz, die mit hybrider IT einhergehen. HPE GreenLake bietet eine Reihe von Cloud-Diensten, die Innovationen vorantreiben, darunter Cloud-Dienste für Computing, Containermanagement, Datenschutz, HPC, maschinelle Lernprozesse, Netzwerke, SAP HANA sowie Speicherung, VDI und VMs. Das Cloud-Services-Geschäft von HPE GreenLake wächst rasant mit einem Gesamtvertragswert von über 4 Mrd. USD, über 700 Partnern, die HPE GreenLake verkaufen, und mehr als 1000 Kunden in allen Branchen und Größen, einschließlich Fortune-500-Unternehmen.

MATRIXX Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und Geschäftsagilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein.

