2020 war bislang ein Jahr voller Herausforderungen. Starke Schwankungen an den Aktienmärkten beeinflussten auch die Anlageentscheidungen von Fondsmanagern. Die zeigen sich nun aber zuversichtlich, was eine Trendwende angeht.? Asset Manager mit großer Zuversicht für den Aktienmarkt? Aktienquote erneut gestiegen, Barquote gesunken? Droht ein Verkaufssignal?Fondsmanager sind so optimistisch wie noch nie in diesem Jahr, wie aus einer monatlichen Umfrage der Bank of America Merrill Lynch ...

