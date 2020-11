Deutsche Softwareentwickler sind im weltweiten Vergleich recht zufrieden in ihrem Job, aber nicht so sehr wie Österreicher und Dänen. In Deutschland fehlt es an Möglichkeiten, Neues zu lernen. Wie zufrieden Softwareentwickler rund um den Globus in ihrem Job sind, hat die Jobplattform Honeypot untersucht. Dem Developer-Happiness-Index zufolge bewerten die deutschen Entwickler ihre Zufriedenheit auf einer Skala von null bis 100 mit 64 Punkten. Das sind drei Punkte mehr als im globalen Durchschnitt, wo Deutschland auf dem achten Platz liegt. Unsere Nachbarn aus Dänemark, Österreich, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...