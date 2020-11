FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte trotz starker Wall Street am Mittwoch kaum verändert starten. So hatte der Dow Jones Industrial einen Rekord über 30 000 Punkten erreicht. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax zur Wochenmitte gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 280 Punkte indes leicht unter dem Vortagesschluss. Die Charthürde um die runde Marke von 13 300 Punkten steht einem weiteren Vorstoß in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg. "Was der Dow geschafft hat, bleibt dem DAX einmal mehr verwehrt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Auch in der aktuellen Rally sind alle Versuche des Dax, sein Allzeithoch aus dem Februar anzugreifen, bislang gescheitert." Inzwischen werde die Skepsis am Aktienmarkt größer, Gewinnmitnahme-Tendenzen nähmen zu, so Altmann. "Die Bewertungen sind mittlerweile alles andere als billig, und immer weniger Anleger sind bereit, diese Bewertungen zu bezahlen."

USA: - DOW-REKORD - Rekordlaune an der Wall Street: Dank der wachsenden Einsicht von Donald Trump in seine Wahlniederlage hat der Dow Jones Industrial am Dienstag erstmals die 30 000-Punkte-Marke übersprungen. Im Handelsverlauf stieg der bekannteste amerikanische Aktienindex sogar bis über 30 100 Punkte. Zur Schlussglocke stand noch ein Plus von 1,54 Prozent auf 30 046,24 Zähler zu Buche.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Nikkei 225 um ein halbes Prozent zulegte, ging es für den chinesischen CSI 300 zuletzt um 0,8 Prozent nach unten. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um rund ein halbes Prozent.



DAX 13292,44 1,26%

XDAX 13331,60 1,1%

EuroSTOXX 50 3507,98 1,3%

Stoxx50 3085,70 0,89%



DJIA 30046,24 1,54%

S&P 500 3635,41 1,62%

NASDAQ 100 12079,81 1,46%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 175,09 -0,02%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1901 0,07%

USD/Yen 104,48 0,03%

Euro/Yen 124,34 0,1%

°



ROHÖL:





Brent 48,23 +0,37 USD

WTI 45,15 +0,24 USD

°



