Das letzte markante Verlaufshoch markierte WTI Anfang dieses Jahres bei 65,49 US-Dollar, aber bereits am vierten Tag dieses Jahres schwenkte der Öl-Future in einen Abwärtstrend ein und fiel bis Mitte April auf gerade einmal 6,47 US-Dollar zurück. Nur wenig später begann eine äußerst dynamische Aufwärtsbewegung zurück in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Rtracements sowie der Kursmarke von rund 43,00 US-Dollar. Seit August hat sich zwischen 33,85 und der oberen Begrenzung eine volatile Seitwärtsphase eingestellt, die erst im gestrigen Handel dynamisch auf der Oberseite aufgelöst worden ist. Damit deutet sich ein eindeutiges Folgekaufsignal an und kann jetzt für den Aufbau von frischen Long-Positionen herangezogen werden.

Investoren schöpfen Hoffnung

Gelingt es tatsächlich einen nachhaltigen Schlusskurs oberhalb von 43,00 US-Dollar zu etablieren, werden weitere Gewinne beim WTI-Future in Richtung von 48,05 US-Dollar, darüber an 50,00 US-Dollar sehr ...

