Das Unternehmen ist in 17 Ländern im Nahen Osten und in Afrika vertreten und vertreibt SIG-Füllsysteme.Finanziert wird die Transaktion mit neu auszugebenden SIG-Aktien aus genehmigtem Aktienkapital, verfügbaren Barguthaben und Kreditfazilitäten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. OIG erhält demnach rund 17,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...