Die Wachstumsstory von T-Mobile US geht weiter. Seit Jahren ist die Tochter der Wachstumsmotor der Mutter Deutsche Telekom. Nachdem sich zuletzt auch Investmentlegende Warren Buffett im großen Stil bei T-Mobile US eingekauft hat, hebt nun die Schweizer Bank Credit Suisse den Daumen für den DAX-Konzern.T-Mobile hat in diesem Jahr die Hängepartie um die Übernahme von Sprint beendet. Bislang läuft die Integration des Wettbewerbers gut, zuletzt wurden die Jahresziele angehoben.Die Credit Suisse hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...