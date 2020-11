ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Diageo von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2750 auf 3450 Pence angehoben. Der Hersteller von Spirituosen sei gut positioniert für eine durchgreifende Erholung im kommenden Jahr, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese beruhe zuvorderst auf starken Umsatz- und Gewinntrends in Nordamerika. Dort werde das Wachstum noch über mehrere Quartale hinweg historische Trends übertreffen. Das höhere Kursziel resultiere auch aus zu erwartenden hohen Barmitteln sowie einer höheren Bewertung des Anteils von Diageo am Champagner-Hersteller Moet Hennessy./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 05:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

