Von Olivia Bugault

ZÜRICH (Dow Jones)--Nestle trennt sich von Geschäften in China. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, verkauft er seine Geschäfte der Marke Yinlu mit Erdnussmilch und Reis-Porrige in Dosen an Food Wise. Ein Preis wurde nicht genannt.

Die fünf Yinlu-Werke in Fujian, Anhui, Hubei, Shandong und Sichuan gehen an die Food Wise Co, die von der Familie des Yinlu-Gründers Chen Qingshui kontrolliert wird. Der Deal könnte bis Jahresende abgeschlossen werden.

Yinlu hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 700 Millionen Schweizer Franken erzielt. Nestle hatte 2011 einen Anteil von 60 Prozent an Yinlu gekauft.

Mit der Transaktion konzentriert sich Nestle in China nach eigenen Angaben auf die wichtigen Bereiche Kindernahrung, Süßigkeiten, Kaffee und Tiernahrung.

November 25, 2020 02:04 ET (07:04 GMT)

