The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.11.2020Aktien/ETF1 CA29383X1033 Entheon Biomedical Corp.2 US65343F1057 Nexi S.p.A.3 US7507321096 Raiffeisen Bank International AG4 GB00BMC45194 AVEVA Group PLC BZR5 DK0061414042 NKT A/S BZRAnleihen1 DE000A2DAFB5 nextbike GmbH2 US718546AX25 Phillips 663 FR0014000T33 Carmila S.A.S.4 US143658BL56 Carnival Corp.5 XS2264155487 Carnival Corp.6 DE000BLB8329 Bayerische Landesbank7 USU4328RAF11 Hilton Domestic Operating Company Inc.8 US025537AR24 American Electric Power Co. Inc.9 US025537AQ41 American Electric Power Co. Inc.10 US715638DR09 Peru, Republik11 USL0527QAA15 B2W Digital Lux S.à.r.l.12 DE000A1RQD19 Hessen, Land13 US020002BJ95 The Allstate Corp.14 XS2264074647 Louis Dreyfus Company B.V.15 US715638DQ26 Peru, Republik16 US715638DP43 Peru, Republik17 DE000A28M8D0 VanEck Vectors Bitcoin ETN