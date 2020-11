Warren, N.j. und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute einen Fünfjahresvertrag mit einem führenden Windturbinenhersteller bekannt, The Nordex Group (https://www.nordex-online.com/en/) (ETR: NDX1). Die Nordex Group wählte Mindtree als Partner für die Geschäftstransformation, um ihre gesamte IT-Landschaft weltweit zu vereinfachen, zu modernisieren und umzugestalten und gleichzeitig Skalierbarkeit zu bieten, um die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen. Die Nordex Group ist einer der führenden integrierten, weltweit tätigen Hersteller von innovativen Onshore-Windenergieanlagen. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und seine Produkte prägen regelmäßig die technologische Entwicklung der Windenergiebranche. Die Gruppe hat in über 40 Märkten eine installierte Windkraftkapazität von mehr als 30 GW und trägt damit wesentlich zur kohlenstofffreien Stromerzeugung bei."Die Nachfrage nach Windenergie wird weltweit weiter wachsen und somit auch Nordex. Um unseren wachsenden internationalen Kundenstamm zuverlässig und sicher beliefern zu können, müssen unsere zugrunde liegenden Systeme standardisiert und vereinfacht werden. Wir werden eine skalierbare digitale Architektur entwerfen, die es uns ermöglicht, schnell und flexibel zu liefern", so Stefan Ewald, CIO der Nordex Group. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mindtree, um unsere digitale Transformationsagenda zu erfüllen. Mindtree's digitale Kompetenz, Erfahrung und agile Kultur passt sehr gut zu Nordex", fügte er hinzu.Um die IT-Infrastruktur der Nordex Group mit ihrer strategischen Vision über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg in Einklang zu bringen, wird Mindtree die vollständige Transformation des derzeitigen IT-Betriebs und der Servicebereitstellung unterstützen. "Der Umfang umfasst die Standardisierung und Einführung neuer Projekte und operativer Prozesse, die Konsolidierung bestehender IT-Dienste und die Entwicklung einer zukunftsfähigen Cloud-Plattform, die eine robuste Cyber-Sicherheitslage aufrechterhält", sagte Venu Lambu, Executive Director und Präsident, Global Markets, Mindtree. "Wir freuen uns, dass die Nordex Group uns für ihren Transformationsweg ausgewählt hat. Mindtree wird durch den Einsatz von Cloud- und IoT-Technologien sein digitales Fachwissen und seine erstklassigen, von der Industrie anerkannten Plattformen und Fähigkeiten einbringen", fügte er hinzu.Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com (https://www.mindtree.com/) oder folgen Sie uns @Mindtree.Alle hier aufgeführten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.Pressekontakt:INDIENTanuja SinghMindtreeTanuja.Singh@mindtree.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115153/4773113